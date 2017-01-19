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Juventus Gecesine Emily Ratajkowski Damga Vurdu

19 Ocak, 2017 | 13:16

Juventus gecesine Emily Ratajkowski damga vurdu

İtalyan devi Juventus’un logo tanıtımı gecesine ABD’li oyuncu Emily Ratajkowski damga vurdu.

İtalya Serie A takımlarından Juventus Kulübü, yeni logosunun tanıtımı için Milano’da bir davet düzenledi. Juventus, “Daha fazla siyah, daha fazla beyaz” sloganıyla hazırlanan yeni logosunu kamuoyuna tanıttı.

Juventus gecesine Emily Ratajkowski damga vurdu

Spor, sanat, moda ve iş dünyasından çok sayıda ünlü ismin yer aldığı gecenin sürpriz konuğu ise ABD’li model ve oyuncu Emily Ratajkowski idi. 25 yaşındaki Emily Ratajkowski, güzelliği ve zerafetiyle gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

Juventus gecesine Emily Ratajkowski damga vurdu

Instagram’da yaklaşık 10 milyonun üzerinde takipçisi bulunan güzel oyuncu, Juventus’un yeni logosunu tanıttığı gecesine, sosyal medyadan paylaştığı karelerle büyük katkı sağladı.

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Emily Ratajkowski, Juventus,

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