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Kadroya Alınmadı Dubai’ye Uçtu

29 Mart, 2017 | 12:14

Anthony Martial Dubai Tatili

Fransız milli futbolcu Anthony Martial, kadroda kendine yer bulamayınca kız arkadaşıyla Dubai’ye gitti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Anthony Martial, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı Dubai’de tatil yaparak geçiriyor.

Anthony Martial dubai tatili

Anthony Martial, Fransa milli takımı kadrosunda da kendine yer bulamayınca kız arkadaşı Melanie Da Cruz ile birlikte romantik bir tatil için jet hızıyla Dubai’ye uçtu. Genç çift, Birleşik Arap Emirliklikleri’nin en lüks şehirlerinden Dubai’de gezilmedik yer bırakmadı.

Anthony Martial dubai tatili

Dünyanın en yüksek binası Burç Halife önünde poz veren, bolca alışveriş yapan ikilinin sosyal medyadan paylaştıkları Dubai fotoğrafları ilgiyle takip edildi.

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Dubai,

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