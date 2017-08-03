Kate Upton’dan Capri paylaşımı

03 Ağustos, 2017 | 15:15

Model ve oyuncu Kate Upton’ dan İtalya Capri paylaşımı.

Kate Upton sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ünlü oyuncunun son durağı ise Capri adası.

25 yaşındaki model Capri adasını çok sevdi.Upton’ ın paylaştığı Capri fotoğrafları dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

Capri Adası ünlülerin en sevdiği destinasyonlardan. Svarowski ailesi, Berlusconi ve Mariah Carey ‘in de adada lüx villaları bulunuyor.