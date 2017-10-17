Katie Holmes Metro’da
17 Ekim, 2017 | 16:08
Hollywood ünlülerini Londra yada New York metrosunda görmek artık sıradan bir olay.
Metroda görüntülenen ünlülerden biri de Katie Holmes.
Ünlü oyuncu önceki gün New York metrosunda objektiflere takıldı. Yalnız başına alışverişe çıkan Holmes, metroda seyahat etti.
Holmes, metrodan indikten sonra da mağazaların vitrinlerine bakarak yürüdü.
Hollywood ünlüleri sık sık New York ya da Londra metrosunda görüntüleniyorlar.
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