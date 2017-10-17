Katie Holmes Metro’da

Hint Starı Aamir Khan'ın Türkiye tatili devam ediyor.

İngiliz futbolcu David Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham ile oyuncu Chloe Moretz, yeniden barıştı.

Kimseden çekinmeden eşcinsel kimliklerini açıklayan birçok ünlü Hollywood yıldızı var.

Mustafa Ceceli’nin eşi Selin İmer’in hamile olduğu iddia ediliyor.

Hollywood ünlüleri sık sık New York ya da Londra metrosunda görüntüleniyorlar.

Holmes, metrodan indikten sonra da mağazaların vitrinlerine bakarak yürüdü.

Ünlü oyuncu önceki gün New York metrosunda objektiflere takıldı. Yalnız başına alışverişe çıkan Holmes, metroda seyahat etti.

Metroda görüntülenen ünlülerden biri de Katie Holmes.

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