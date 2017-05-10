Katy Perry Meksika’da

10 Mayıs, 2017 | 09:45

ABD’li ünlü şarkıcı Katy Perry, Meksika tatili sırasında objektiflere takıldı.

Yaz ayları yaklaştıkça dünyaca ünlü isimler, yavaş yavaş tatile çıkmaya başladı. Yılın yorgunluğunu üzerinden atmak isteyen yıldızlar, sakin tatil kasabalarıyla huzur verici tropik adalara giderek deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

Bu isimlerden biri de Katy Perry. 32 yaşındaki pop yıldızı önceki gün Meksika’nın en meşhur tatil kenti olan Cabo San Lucas’ta görüntülendi. Dünyanın en ateşli sahilleriyle göz alıcı plajlarına ev sahipliği yapan Cabo San Lucas’taki keyifli tatili sırasında objektiflere takılan Katy Perry, bol bol güneşlenip denize girdi.

Bir grup arkadaşıyla Meksika tatili yapan şarkıcının bikini tercihi ise dikkatlerden kaçmadı. Katy Perry, aynı bikiniyle geçtiğimiz yıl eski erkek arkadaşı Orlando Bloom ile Paddleboarding yaparken görüntülenmişti.