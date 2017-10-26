Kayıtdışı ile Cannes’da

26 Ekim, 2017 | 12:01

Erkan Petekkaya, Songül Öden, Dolunay Soysert, Uğur Polat gibi zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni dizi “Kayıtdışı” Cannes’da görücüye çıktı.

Dizi “CITY OF SECRETS” adıyla Fransa Cannes’ın en gözde otellerinden Carlton’un cephesi başta olmak üzere pek çok noktada gövde gösterisi yaptı. Dizinin başrol oyuncuları ile hayranları bolca selfie çektirdi.