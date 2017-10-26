Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Kayıtdışı ile Cannes’da

26 Ekim, 2017 | 12:01

Erkan Petekkaya, Songül Öden, Dolunay Soysert, Uğur Polat gibi zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni dizi “Kayıtdışı” Cannes’da görücüye çıktı.

Dizi “CITY OF SECRETS” adıyla Fransa Cannes’ın en gözde otellerinden Carlton’un cephesi başta olmak üzere pek çok noktada gövde gösterisi yaptı. Dizinin başrol oyuncuları ile hayranları bolca selfie çektirdi.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Cannes, Cannes fransa, Dolunay Soysert, Erkan Petekkaya, Kayıtdışı, Songül Öden, Uğur Polat,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Jennifer Lopez’den Kalça Şov

Jennifer Lopez’den Kalça Şov

New York'ta konser veren Jennifer Lopez, kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı.
İtalya’dan Dönen Helin Avşar Ablasını Savundu

İtalya’dan Dönen Helin Avşar Ablasını Savundu

İtalya tatilinden dönen Helin Avşar, spor yaparken görüntülendi.
Sedat Doğan’dan Haber Var

Sedat Doğan’dan Haber Var

Türkiye'de hakkında nitelikli dolandırıcılıktan dava açılan ve yaşamını Brezilya'da sürdürme kararı alan Sedat Doğan'dan yeni haber var.
Hadise’ye Ne Oldu?

Hadise’ye Ne Oldu?

Hadise, şimdi de yüzündeki değişiklikle gündeme geldi.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.