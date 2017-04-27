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Kelly Brook Çiftlik Evine Taşındı

27 Nisan, 2017 | 11:35

Kelly Brook Çiftlik Evine Taşındı

Ünlü model ve oyuncu Kelly Brook, doğup büyüdüğü kasabada bir çiftlik evine taşındı.

İngiliz model ve oyuncu Kelly Brook, İngiltere’de olduğu dönemlerde doğup büyüdüğü Rochester kenti yakınlarında satın alıp iki yılda restore ettirdiği çiftlik evinde yaşıyor.

36 yaşındaki ünlü model, vaktinin büyük bölümünü İngiltere ile sevgilisi Jeremy Parisi’nin memleketi Fransa arasında geçiriyor. İngiltere’de olduğu zamanlarda ise doğayla iç içe olan çiftlik evinde kalıyor.

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Kelly Brook,

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