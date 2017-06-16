Kendall Jenner Ev Arıyor

16 Haziran, 2017 | 10:38

ABD’li model Kendall Jenner, Los Angeles’ta yeni bir ev almak için aramalarını sürdürüyor.

Moda dünyasının aranan isimlerinden Kendall Jenner, alacağı evin bütçesini 15 milyon dolar olarak belirledi. 21 yaşındaki Kendall, Los Angeles’tan alacağı ev için yoğun çaba harcıyor.

Daha önceki evinde hırsız şoku yaşayan Kendall Jenner, bu kez ince eleyip sık dokuyarak güvenli bir ev arayışı içinde.

Hollywood’da Ev Almıştı

Genç model geçtiğimiz yıl Hollywood’dan 6.5 milyon dolar ödeyerek bir ev satın almıştı. Ancak Kendall Jenner, burada aradığı huzuru bir türlü bulamamıştı. Fanatik bir hayranının gizlice girdiği evde güvenlik açıkları bununla da sınırlı kalmayıp kısa bir süre önce de hırsızlık olayı yaşanmıştı.