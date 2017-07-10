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Kendall Jenner ve Bella Hadid Mykonos Tatilinde

10 Temmuz, 2017 | 17:02

Kendall Jenner ve Bella Hadid Mykonos Tatilinde

Ünlü modeller Kendall Jenner ve Bella Hadid, Mykonos tatilleri sırasında görüntülendiler.

Yunan Adaları bu yaz her zaman olduğundan daha hareketli. Turkuaz mavisi denizi, beyaz badanalı evleri, muhteşem gün batımları, dünyaca meşhur mutfağı ve renkli gece hayatıyla dikkat çeken Yunan Adaları, ünlü isimleri de cezbetmeyi başarıyor.

Dünyanın dört bir yanından misafirlerini ağırlayan Kos, Santorini Mykonos ve Girit Adası Turları en çok rağbet gören tatiller arasında. Jet sosyetenin tercihi ise parti adası Mykonos…

Dünyaca ünlü modeller Kendall Jenner ve Bella Hadid de Mykonos adasında tatil yapan ünlü isimlerden oldular. Hafta sonunu Mykonos adası turları ile değerlendiren güzeller, denizin ve güneşin tadını çıkarıp gönüllerince eğlendiler.

İkiliye Mykonos adası tatilleri sırasında bir grup arkadaşı da eşlik etti.

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Bella Hadid, Kendall Jenner, Mykonos, Yunan Adaları,

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