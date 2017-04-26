Kim Kardashian Meksika’da

26 Nisan, 2017 | 09:13

Reality şov yıldızı Kim Kardashian, sık sık tatil yaptığı Meksika’da görüntülendi.

ABD’li TV ünlüsü Kim Kardashian, dünyanın en ateşli plajlarına ev sahipliği yapan Meksika’da tatilde. Yılın belli dönemlerinde Meksika tatili yapan Kim, bu alışkanlığından vazgeçemeyecek gibi.

Kardeşi Kourtney Kardashian ve bir kaç kız arkadaşıyla Meksika tatilinde olan Kim Kardashian, kaldığı lüks otelin havuz başında ve Meksika plajlarında objektiflere takıldı.

Kardeşi Kourtney Kardashian’ın 38. yaş günü için ünlü tatil merkezi Casa Aramara’nın yolunu tutan Kim Kardashian ve beraberindekiler, Meksika sahillerinde gönüllerince eğlendiler.