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Kim Kardashian Meksika’da

26 Nisan, 2017 | 09:13

Kim Kardashian Meksika Tatili

Reality şov yıldızı Kim Kardashian, sık sık tatil yaptığı Meksika’da görüntülendi.

ABD’li TV ünlüsü Kim Kardashian, dünyanın en ateşli plajlarına ev sahipliği yapan Meksika’da tatilde. Yılın belli dönemlerinde Meksika tatili yapan Kim, bu alışkanlığından vazgeçemeyecek gibi.

Kim Kardashian Meksika Tatili

Kardeşi Kourtney Kardashian ve bir kaç kız arkadaşıyla Meksika tatilinde olan Kim Kardashian, kaldığı lüks otelin havuz başında ve Meksika plajlarında objektiflere takıldı.

Kim Kardashian Meksika Tatili

Kardeşi Kourtney Kardashian’ın 38. yaş günü için ünlü tatil merkezi Casa Aramara’nın yolunu tutan Kim Kardashian ve beraberindekiler, Meksika sahillerinde gönüllerince eğlendiler.

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Kim Kardashian, Meksika,

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