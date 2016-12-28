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Kim Kardashian Noel Partisiyle Döndü!

28 Aralık, 2016 | 11:00

Paris’te yaşadığı soygun sonrası ortalarda pek görünmeyen Kim Kardashian, görkemli bir Noel partisiyle döndü!

Paris’te yaşadığı soygun sonrası ortalarda pek görünmeyen Kim Kardashian, görkemli bir Noel partisiyle döndü!

Üç ay önce Fransa’nın başkenti Paris’te yaşadığı travmatik soygun sonrası uzun süre ortalarda görünmeyen reality şov yıldızı Kim Kardashian, annesinin verdiği Noel partisiyle muhteşem bir dönüş yaptı.
Paris’te yaşadığı soygun sonrası ortalarda pek görünmeyen Kim Kardashian, görkemli bir Noel partisiyle döndü!

Noel partisinde giydiği altın rengi elbise dikkat çeken Kim Kardashiani kız kardeşleri Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, Kendall ve Kylie Jenner’ın da katıldığı partide mutlu bir aile tablosu çizdi.
Paris’te yaşadığı soygun sonrası ortalarda pek görünmeyen Kim Kardashian, görkemli bir Noel partisiyle döndü!

Partinin sürpriz konuğu Paris Hilton

Kardashian ailesinin Noel partisinde sürpriz bir de konuğu vardı. Kim Kardashian’ın uzun süredir arasının açık olduğu söylenen sosyetik güzel Paris Hilton, partiye katılanlar arasındaydı. Gençlik yıllarında beraber büyüyen ve çok yakın arkadaş oldukları bilinen ikilinin arası uzun süredir açıktı.

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Kim Kardashian, Noel, Paris Hilton,

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