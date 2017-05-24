Kırmızı Halıda Öpücük Yağmuru

24 Mayıs, 2017 | 13:58

Cannes Film Festivali kapsamında kırmızı halıda yürüyen Nicole Kidman öpücük yağmuruna tutuldu.

Nicole Kidman ve eşi Keith Urban, Fransa’nın Cannes şehrinde devam eden film festivali dolayısıyla katıldıkları bir galada kırmızı halıya damga vurdular.

Güzel oyuncunun başrolünde olduğu The Killing of a Sacred Deer filminin galası için kırmızı halıda yürüyen çift, sık sık birbirlerine sarılıp romantik anlar yaşadılar.

Keith Urban’ın eşini adeta öpücük yağmuruna tuttuğu kırmızı halı yürüyüşü basının da oldukça ilgisini çekti ve flaşlar ardı ardına patladı.