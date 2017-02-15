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Kışın Soğuğunda Sıcacık Bir Tatil: Hindistan Goa

15 Şubat, 2017 | 13:00

Kışın Soğuğunda Sıcacık Bir Tatil: Hindistan Goa

Kışın soğuğunda sıcacık bir tatil hayali kuruyorsanız; Hindistan Goa tam size göre…

Kış mevsiminden ve soğuklardan hoşlanmayanlardan mısınız? Mevsimim yaza çevirecek, şehrin stresinden uzak doğayla iç içe bir tatile ne dersiniz?

Kışın Soğuğunda Sıcacık Bir Tatil: Hindistan Goa

Hindistan Goa, kış mevsiminin kasvetini üzerinden atmak isteyen tatilcilerin ilk tercihi. Egzotik tatil hayali kuranlar, Hindistan’ın batı kıyısındaki Bombay Eyaleti’nin 400 km güneyinde bulunan Goa ‘ya akın ediyor.

Kışın Soğuğunda Sıcacık Bir Tatil: Hindistan Goa

Goa, Hindistan ’da kişi başına düşen milli gelir açısından ülkenin en zengin eyaleti. Zengin bitki örtüsü ile dikkat çeken ada, tropikal muson iklimine sahip.

Goa Turu İçin En Uygun Zaman

Daima nemli ve sıcak olan Goa, ziyaret etmek için en uygun zaman Kasım-Şubat arası. Goa, Türk vatandaşlarına vize uyguluyor, ancak Hindistan vizesi almak zor değil. Goa, beyaz kumsallar ve berrak sular ile muhteşem bir tatil bölgesi. Çılgın partilerin, leziz yemeklerin veya egzotik plajların hayalini kuranlar bir an önce Goa tatiline çıkmanız da fayda var.

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Goa, Hindistan,

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