Kit Harington Ve Sevgilisinin Romantik Santorini Tatili

15 Mayıs, 2017 | 11:16

Jon Snow rolüyle ünlenen Kit Harington ve sevgilisi, geçtiğimiz haftalarda Yunan Adası Santorini ‘de romantik bir tatil geçirdiler.

Beyaz badanalı evleri, dar sokakları, görkemli koyları ve muhteşem gün batımı ile ünlü Yunan adası Santorini, balayı çiftlerinin yanında dünyaca meşhur isimleri ağırlamaya devam ediyor.

Son olarak Game of Thrones dizisinin Jon Snow’u Kit Harington, kız arkadaşı Rose Leslie ile Yunanistan’ın Santorini Adası’nda tatil yaparken objektiflere takıldı. Rol aldıkları dizide tanışan çift, Santorini tatilleriyle aşk tazelediler.

Kaldıkları otelin havuz başında görüntülenen ikili, güneşin tadını çıkardıkları romantik tatillerinden bir hayli keyif almış görünüyorlardı.

Kit Harington ve Rose Leslie, deniz ve güneşin yanında kiraladıkları dört tekerlekli motosikletleriyle Santorini caddelerini gezdiler.