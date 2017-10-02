Kıvanç Tatlıtuğ Baba Oluyor
02 Ekim, 2017 | 14:58
Yakışılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor.
Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’inhamile olduğu, çiftin nazardan korktuğu için haberi sakladıkları öğrenildi.
Başak Dizer 2,5 Aylık Hamile
Başak Dizer’in 2,5 aylık hamile olduğu söylenirken ikilinin bebeklerine nazar değmesinden korkutuğu için haberi sakladığı iddia edildi. İkili geçen yıl 19 Şubat’ta Paris’te evlenmişti.
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