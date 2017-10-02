Kıvanç Tatlıtuğ Baba Oluyor

Özge Ulusoy'dan ayrıldıktan sonra adı birçok isimle aşk dedikodusuna karışan Hacı Sabancı, şimdilerde Zeynep Nazlı Kayı ile birlikte.

Bizim Hikaye adlı yeni diziyle ekranlara gelen Nesrin Cevadzade önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

Başak Dizer’in 2,5 aylık hamile olduğu söylenirken ikilinin bebeklerine nazar değmesinden korkutuğu için haberi sakladığı iddia edildi. İkili geçen yıl 19 Şubat’ta Paris’te evlenmişti.

Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’inhamile olduğu, çiftin nazardan korktuğu için haberi sakladıkları öğrenildi.

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