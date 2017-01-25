Kıvanç Tatlıtuğ Hollywood Yıldızlarını Geride Bıraktı

25 Ocak, 2017 | 10:02

Kıvanç Tatlıtuğ, IMDb’nin Star Meter sıralamasında Hollywood yıldızlarını geride bıraktı.

Son olarak Cesur ve Güzel isimli diziyle ekranlara dönen Kıvanç Tatlıtuğ, dünyaca ünlü sinema ve dizi veritabanı IMDb’nin adı en çok aratılan isimleri listelediği “Star Meter” sıralamasında 502. sıraya yükseldi.

Başarılı oyuncu, Gary Oldman, Sean Connery, Jennifer Love Hewitt ve Penelope Cruz gibi dünyaca ünlü yıldızları geride bıraktı.

Listenin zirvesinde yer alan isim ise yeni dizisi “Taboo” ile ekranlara gelen İngiliz oyuncu Tom Hardy oldu.