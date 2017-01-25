Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Kıvanç Tatlıtuğ Hollywood Yıldızlarını Geride Bıraktı

25 Ocak, 2017 | 10:02

Kıvanç Tatlıtuğ, IMDb’nin Star Meter sıralamasında Hollywood yıldızlarını geride bıraktı.

Kıvanç Tatlıtuğ Hollywood Yıldızlarını Geride Bıraktı

Son olarak Cesur ve Güzel isimli diziyle ekranlara dönen Kıvanç Tatlıtuğ, dünyaca ünlü sinema ve dizi veritabanı IMDb’nin adı en çok aratılan isimleri listelediği “Star Meter” sıralamasında 502. sıraya yükseldi.

Başarılı oyuncu, Gary Oldman, Sean Connery, Jennifer Love Hewitt ve Penelope Cruz gibi dünyaca ünlü yıldızları geride bıraktı.

Listenin zirvesinde yer alan isim ise yeni dizisi “Taboo” ile ekranlara gelen İngiliz oyuncu Tom Hardy oldu.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Hollywood, Kıvanç Tatlıtuğ,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Juventus Gecesine Emily Ratajkowski Damga Vurdu

Juventus Gecesine Emily Ratajkowski Damga Vurdu

İtalyan devi Juventus'un logo tanıtımı gecesine ABD'li oyuncu Emily Ratajkowski damga vurdu.
Fazıl Say Özlenen Eseri Sait Faik İle İstanbullu Dinleyicilerin Karşısında

Fazıl Say Özlenen Eseri Sait Faik İle İstanbullu Dinleyicilerin Karşısında

Fazıl Say uzun zamandır özlenen Sait Faik eseriyle 20 Şubat’ta İstanbullu dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.
Salzburg’da Fazıl Say Konserleri

Salzburg’da Fazıl Say Konserleri

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say Avrupa Turnesi kapsamında Salzburg'da iki ayrı konser verecek.
Şimdi Hindistan Renkler Festivali Zamanı

Şimdi Hindistan Renkler Festivali Zamanı

Baharın gelişinin habercisi Hindistan Renkler Festivali vakit geldi çattı.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.