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Kıvanç Tatlıtuğ ve Eşinin Yunan Adaları Kaçamağı

20 Temmuz, 2017 | 09:21

Kıvanç Tatlıtuğ ve Eşinin Yunan Adaları Kaçamağı

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, önceki gün tekneyle Yunan Adaları ‘na geçti.

Yunan Adaları ‘na ünlü akını devam ediyor. Vize kolaylığı ve yakın oluşunun yanında Yunan mutfağı, gece hayatı, renkli plajları ve muhteşem koylarıyla tercih sebebi olan Yunan Adaları, yaz aylarının en gözde tatil bölgesi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer de Yunan Adaları Turları yapan ünlüler kervanına katıldı. Çift önceki gün tekneyle Yunan Adaları ‘na geçti.

Bir süredir Bodrum’da tatil yapan çifte Yunan Adaları seyahatleri sırasında Kıvanç Tatlıtuğ’un yakın arkadaşı Çağatay Ulusoy ile kız arkadaşı da eşlik ediyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ, Yunan Adaları,

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