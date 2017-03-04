Kolombiyalı Şarkıcı Shakira Davalık Oldu

04 Mart, 2017 | 11:12

Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira, La Bicicleta şarkısının sözlerinin çalıntı olduğu gerekçesiyle davalık oldu.

Shakira ve Carlos Vives ikilisinin düeti La Bicicleta’nın sözleri çalıntı mı? İspanya 12. Ticari Mahkemesi, Kübalı şarkıcı Livan Rafael Castellano’nun Shakira ve Carlos Vives’e karşı açtığı davayı kabul etti.

Kübalı sanatçı, başvurusunda La Bicicleta adlı şarkının 1997’de yaptığı “Yo te quiero tanto” adlı şarkıyla aynı olduğunu ileri sürdü.

Geçen yıl Latin Müzik dalında Grammy ödülüne layık görülen La Bicicleta, şimdiye kadar dünya genelinde 210 bin satış rakamına ulaşmıştı.