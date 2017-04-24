Kraliyet Ailesi Londra Maratonunu Ä°zledi
24 Nisan, 2017 | 10:46
Kraliyet Ailesi mensuplarÄ± Londra Maratonunu izledi.
Pazar gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenen Londra Maratonu, bÃ¼yÃ¼k bir ilgiyle takip edildi.
“Heads Together” isimli yardÄ±m kuruluÅŸuna destek olmak amacÄ±yla Kraliyet ailesinin Ã¼yeleri Prens Harry, Prens William ve Cambridge DÃ¼ÅŸesi Kate, Londra Maratonu’nu izledi.
Atletlerin maraton sÄ±rasÄ±nda kraliyet ailesi mensuplarÄ±yla tokalaÅŸmasÄ± ise ilginÃ§ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler oluÅŸturdu.
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Cambridge DÃ¼ÅŸesi Kate, Londra Maratonu, Prens William,
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