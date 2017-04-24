Magazin DÃ¼nyasÄ±nÄ± buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
Ä°NSAN KAYNAKLARI
KÃœNYE

Kraliyet Ailesi Londra Maratonunu Ä°zledi

24 Nisan, 2017 | 10:46

Kraliyet Ailesi Londra Maratonunu Ä°zledi

Kraliyet Ailesi mensuplarÄ± Londra Maratonunu izledi.

Pazar gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenen Londra Maratonu, bÃ¼yÃ¼k bir ilgiyle takip edildi.

Kraliyet Ailesi Londra Maratonunu Ä°zledi

“Heads Together” isimli yardÄ±m kuruluÅŸuna destek olmak amacÄ±yla Kraliyet ailesinin Ã¼yeleri Prens Harry, Prens William ve Cambridge DÃ¼ÅŸesi Kate, Londra Maratonu’nu izledi.

Kraliyet Ailesi Londra Maratonunu Ä°zledi

Atletlerin maraton sÄ±rasÄ±nda kraliyet ailesi mensuplarÄ±yla tokalaÅŸmasÄ± ise ilginÃ§ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler oluÅŸturdu.

Yorum BÄ±rakÄ±n

 AdÄ±nÄ±z

 E-Posta (yayÄ±nlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandÄ±ktan sonra yayÄ±nlanacaktÄ±r.
Cambridge DÃ¼ÅŸesi Kate, Londra Maratonu, Prens William,

 Bu habere yapÄ±lmÄ±ÅŸ yorumlar

Ä°lk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZÝN HABERLERÝ

Magazin Dünyasýný buradan takip et !

 EDÝTÖRÜN SEÇÝMÝ
Kraliyet Ailesi Londra Maratonunu Ä°zledi

Kraliyet Ailesi Londra Maratonunu Ä°zledi

Kraliyet Ailesi mensuplarÄ± Londra Maratonunu izledi.
Hayko Cepkinâ€™den YSK GÃ¶ndermesi

Hayko Cepkinâ€™den YSK GÃ¶ndermesi

16 Nisan'da yapÄ±lan referandumda mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oy tartÄ±ÅŸmalarÄ±na Hayko Cepkin de katÄ±ldÄ±.
Cem Karaca Heykeli Moda’da

Cem Karaca Heykeli Moda’da

Usta sanatÃ§Ä± Cem Karaca'nÄ±n heykeli, Moda'da bulunan Cem Karaca sokaÄŸÄ±na yerleÅŸtirildi.
Halit AkÃ§atepe Son YolculuÄŸuna UÄŸurlandÄ±

Halit AkÃ§atepe Son YolculuÄŸuna UÄŸurlandÄ±

GÃ¼dÃ¼k Necmi tiplemesiyle herkesin gÃ¶nlÃ¼nde taht kuran usta oyuncu Halit AkÃ§atepe, son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | TÃ¼rkiye'nin ve DÃ¼nyanÄ±n en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.