Kraliyet Ailesi Londra Maratonunu Ä°zledi

GÃ¼dÃ¼k Necmi tiplemesiyle herkesin gÃ¶nlÃ¼nde taht kuran usta oyuncu Halit AkÃ§atepe, son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.

16 Nisan'da yapÄ±lan referandumda mÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oy tartÄ±ÅŸmalarÄ±na Hayko Cepkin de katÄ±ldÄ±.

Atletlerin maraton sÄ±rasÄ±nda kraliyet ailesi mensuplarÄ±yla tokalaÅŸmasÄ± ise ilginÃ§ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler oluÅŸturdu.

“Heads Together” isimli yardÄ±m kuruluÅŸuna destek olmak amacÄ±yla Kraliyet ailesinin Ã¼yeleri Prens Harry, Prens William ve Cambridge DÃ¼ÅŸesi Kate, Londra Maratonu’nu izledi.

Pazar gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenen Londra Maratonu, bÃ¼yÃ¼k bir ilgiyle takip edildi.

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