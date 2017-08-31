Küba Modasına Uydular

31 Ağustos, 2017 | 12:20

Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin Küba modasına uydu.

Ünlü çift bu aralar tüm ünlülerin tatillerini geçirdiği Küba’yı tercih etti. Fırsat buldukça Küba fotoğrafları paylaşan çifti hayranları yorum yağmuruna tuttu. Takipçileri “Burcu Küba’nın reklam yüzü olmaya aday” şeklinde yorumlar paylaştı.

Biricik’in en ilgi çeken fotoğrafı ise, Vinales paylaşımı oldu. Güzel oyuncu, doğal güzellikleriyle ünlü Vinales’te yerli halkın arasına karıştı.

Biricik’in eşi Emre Yetkin de fotoğrafı “Burcu’yu aralarına kabul ettiler” notuyla paylaştı.