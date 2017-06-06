Küba Turu İçin Yarıştılar! Survivor Ödül Oyununu Kim Kazandı

06 Haziran, 2017 | 11:19

Survivor’da Ünlüler ve Gönüllüler Takımı muhteşem Küba Turu için ödül oyununda karşı karşıya geldi.

Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği Survivor’da sona doğru gelinirken Küba Turu ödüllü oyun, yarışmacılar arasında büyük heyecan yaratmıştı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı, Karayiplerin egzotik ada ülkesi Küba için tüm güçlerini ortaya koydular.

Kazananın Küba Turu yapacağı ödül oyununda her iki takım da büyük bir motivasyonla mücadele etti. Küba Turu ödülünü kazanan takım Ünlüler oldu. İlhan Mansız sakatlığı nedeniyle Küba için yarışamadı ancak takım arkadaşları oyun alanından 10’a 5 üstün ayrılmayı başardı.

Küba Turu Adem’e Yaradı

Küba ödülüne en çok sevinen isim Adem oldu. Oyun sonrası yapacakları Küba Turu için söz alan milli boksör daha önce iki kez kamp için Küba ‘ya gittiklerini ancak Kübalı boksörlerle antrenman yapabilmek için adayı çok fazla gezemediklerini dile getirdi. “Küba’nın güzelliklerini göremedik” diyen Adem, yarışma esnasında da takım arkadaşlarına Küba ‘nın meşhur klasik arabalarını ve renkli sokaklarından bahsetmişti.