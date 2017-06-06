Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Küba Turu İçin Yarıştılar! Survivor Ödül Oyununu Kim Kazandı

06 Haziran, 2017 | 11:19

Küba Turu İçin Yarıştılar! Survivor Ödül Oyununu Kim Kazandı

Survivor’da Ünlüler ve Gönüllüler Takımı muhteşem Küba Turu için ödül oyununda karşı karşıya geldi.

Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği Survivor’da sona doğru gelinirken Küba Turu ödüllü oyun, yarışmacılar arasında büyük heyecan yaratmıştı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı, Karayiplerin egzotik ada ülkesi Küba için tüm güçlerini ortaya koydular.

Kazananın Küba Turu yapacağı ödül oyununda her iki takım da büyük bir motivasyonla mücadele etti. Küba Turu ödülünü kazanan takım Ünlüler oldu. İlhan Mansız sakatlığı nedeniyle Küba için yarışamadı ancak takım arkadaşları oyun alanından 10’a 5 üstün ayrılmayı başardı.

Küba Turu Adem’e Yaradı

Küba ödülüne en çok sevinen isim Adem oldu. Oyun sonrası yapacakları Küba Turu için söz alan milli boksör daha önce iki kez kamp için Küba ‘ya gittiklerini ancak Kübalı boksörlerle antrenman yapabilmek için adayı çok fazla gezemediklerini dile getirdi. “Küba’nın güzelliklerini göremedik” diyen Adem, yarışma esnasında da takım arkadaşlarına Küba ‘nın meşhur klasik arabalarını ve renkli sokaklarından bahsetmişti.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Küba, Küba turu, Survivor,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Ivanka Trump Çiğnenmiş Sakıza Servet Ödedi

Ivanka Trump Çiğnenmiş Sakıza Servet Ödedi

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Dan Colen imzalı ‘Sakız’ tablosuna servet ödedi.
Elvis Presley’nin Uçağı Ucuza Gitti

Elvis Presley’nin Uçağı Ucuza Gitti

Elvis Presley'nin sahip olduğu son uçak satıldı. 430 bin dolara alıcı bulan uçak için ucuza gitti yorumları yapıldı.
Disneyland’da Doğum Günü

Disneyland’da Doğum Günü

Brad Pitt ile evliliğini bitiren Angelina Jolie, kızının doğum gününü Disneyland’da kutladı.
Victoria’s Secret Melekleri Antalya’ya Geliyorlar

Victoria’s Secret Melekleri Antalya’ya Geliyorlar

Victoria's Secret melekleri, Dosso Dossi Fashion Show için Antalya'ya geliyorlar.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.