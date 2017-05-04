04 Mayıs, 2017 | 09:43

Küba’da yaşayan kara yengeçleri, ilkbahar yağmurlarının başlamasıyla her yıl ormanlardan kıyıya göç ediyor.

Karayiplerin ada ülkesi Küba, bahar yağmurlarının ardından muhteşem bir olaya tanıklık ediyor. Küba’da büyük kırmızı göç olarak bilinen bu doğa olayının baş aktörleri kırmızı yengeçler.

Kırmızı kara yengeçleri, yılın bu dönemlerinde yaşadıkları ormanlardan Küba’nın güneyinde yer alan kıyıya ulaşmak kilometrelerce yol alıyorlar. Kara yengeçlerinin bu yolcuğunun sebebi ise üreme dönemlerinde yumurtalarını karaya bırakmak.

Büyük Kırmızı Göç: Tehlikeli bir yolculuk

Bu uzun yolculuk yengeçler için büyük bir risk. Milyonlarca kırmızı kara yengeci yürümeye başladıklarında öncelikle kuşların ve diğer hayvanlardan korunmaları gerekiyor.

Ayrıca geçiş güzergahlarındaki yollarda onları bekleyen bir diğer tehlike de arabalar. Her yıl yollardan geçen arabaların altında kalan çok sayıda yengeç yaşamını yitiriyor.

Büyük Kırmızı Göç: Turistler için muhteşem görseller sunuyor

Büyük Kırmızı Göç olarak da adlandırılan yengeçlerin bu uzun yürüyüşünü görüntülemek isteyen binlerce turist Küba’ya gidiyor.

Bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf makinelerine sarılan seyahatçiler, unutamayacakları bir manzara ile karşılaşıyor.