Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Küba’da Büyük Kırmızı Göç

04 Mayıs, 2017 | 09:43

Küba’da yaşayan kara yengeçleri, ilkbahar yağmurlarının başlamasıyla her yıl ormanlardan kıyıya göç ediyor.

Karayiplerin ada ülkesi Küba, bahar yağmurlarının ardından muhteşem bir olaya tanıklık ediyor. Küba’da büyük kırmızı göç olarak bilinen bu doğa olayının baş aktörleri kırmızı yengeçler.

Küba’da Büyük Kırmızı Göç

Kırmızı kara yengeçleri, yılın bu dönemlerinde yaşadıkları ormanlardan Küba’nın güneyinde yer alan kıyıya ulaşmak kilometrelerce yol alıyorlar. Kara yengeçlerinin bu yolcuğunun sebebi ise üreme dönemlerinde yumurtalarını karaya bırakmak.

Büyük Kırmızı Göç: Tehlikeli bir yolculuk

Bu uzun yolculuk yengeçler için büyük bir risk. Milyonlarca kırmızı kara yengeci yürümeye başladıklarında öncelikle kuşların ve diğer hayvanlardan korunmaları gerekiyor.

Küba’da Büyük Kırmızı Göç

Ayrıca geçiş güzergahlarındaki yollarda onları bekleyen bir diğer tehlike de arabalar. Her yıl yollardan geçen arabaların altında kalan çok sayıda yengeç yaşamını yitiriyor.

Büyük Kırmızı Göç: Turistler için muhteşem görseller sunuyor

Büyük Kırmızı Göç olarak da adlandırılan yengeçlerin bu uzun yürüyüşünü görüntülemek isteyen binlerce turist Küba’ya gidiyor.

Küba’da Büyük Kırmızı Göç

Bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf makinelerine sarılan seyahatçiler, unutamayacakları bir manzara ile karşılaşıyor.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Kırmızı Göç, Küba, Yengeç,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Küba’da Büyük Kırmızı Göç

Küba’da Büyük Kırmızı Göç

Küba'da yaşayan kara yengeçleri, ilkbahar yağmurlarının başlamasıyla her yıl ormanlardan kıyıya göç ediyor.
Johnny Depp Disneyland’da

Johnny Depp Disneyland’da

Ünlü aktör Johnny Depp, Karayip Korsanları filmindeki Jack Sparrow karakteriyle Disneyland’da boy gösterdi.
Selda Bağcan Eserleri Dünyaya Açılıyor

Selda Bağcan Eserleri Dünyaya Açılıyor

Universal Music Publishing Group, Selda Bağcan ile dünya çapında edisyon anlaşması imzaladı.
Evlilik Programları Yasaklandı Mı?

Evlilik Programları Yasaklandı Mı?

Yayınlanan 2 yeni KHK sonrası evlilik programlarının yasaklandığı konuşuluyordu. Peki Evlilik Programları gerçekten yasaklandı Mı?

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.