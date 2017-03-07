Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Küba’da Fidel Castro’suz İlk 1 Mayıs

07 Mart, 2017 | 10:31

Küba Fidel Castro 1 Mayıs

Karayiplerin ada ülkesi Küba, devrimci lideri Fidel Castro’suz ilk 1 Mayıs’ını kutlayacak.

Türkiye’de polis müdahaleleri ve baskılar altında kutlanmaya çalışılan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün dünyadaki en önemli duraklarından biri Küba. 1 Mayıs, her yıl milyonlarca kişinin katılımıyla Havana Devrim Meydanı’nda olaysız bir şekilde bayram havasında geçiyor.

Küba’da Fidel Castro’suz İlk 1 Mayıs

Küba’da bu yıl ki 1 Mayıs kutlamalarında ilk kez devrimci lider Fidel Castro olmayacak. Geçtiğimiz aylarda vefat ederek Küba halkını yasan boğan Fidel’in ardından Havana’daki 1 Mayıs kutlamalarının nasıl olacağı merak konusu.

1 Mayıs Kutlamalarına Yüksek Katılım Bekleniyor

Küba’ya düzenlediği 1 Mayıs turları ile misafirlerinden tam not alan World Travel Service (WTS), bu yıl da Küba 1 Mayıs turunu programına ekledi. WTS yetkililerinden edindiğimiz bilgiye göre, Küba’daki kutlamalara 50’nin üzerinde ülkeden binlerce turistin katılması bekleniyor. Küba 1 Mayıs Turları ‘na Türkiye’den de büyük bir ilginin olduğunu belirten yetkililer, Havana’ya gitmek isteyen Türk vatandaşlarının erken rezervasyon yaptırmaları gerektiğine dikkat çekiyor.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
1 Mayıs, Fidel Castro, Havana, Küba,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Bir Döneme Damga Vurmuştu, Şimdi Tropik Adada Yaşıyor

Bir Döneme Damga Vurmuştu, Şimdi Tropik Adada Yaşıyor

80'li yılların milyonerlerinden David Glasheen, şu sıralar bir tropik adada yaşantısını sürdürüyor.
Küba’da Fidel Castro’suz İlk 1 Mayıs

Küba’da Fidel Castro’suz İlk 1 Mayıs

Karayiplerin ada ülkesi Küba, devrimci lideri Fidel Castro'suz ilk 1 Mayıs'ını kutlayacak.
Victoria’s Secret Meleği Adriana Lima Ve Güzellik Sırları

Victoria’s Secret Meleği Adriana Lima Ve Güzellik Sırları

Victoria's Secret için bugüne kadar en uzun süredir çalışan model unvanına Adriana Lima ve güzellik sırları...
Brezilya ve Arjantin Dostluk Maçında Karşılaşıyor

Brezilya ve Arjantin Dostluk Maçında Karşılaşıyor

Messi mi Neymar mı? İşte bu sorunun cevabı 9 Haziran'da yanıtlanıyor / Brezilya ve Arjantin Dostluk Maçında Karşılaşıyor

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.