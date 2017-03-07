07 Mart, 2017 | 10:31

Karayiplerin ada ülkesi Küba, devrimci lideri Fidel Castro’suz ilk 1 Mayıs’ını kutlayacak.

Türkiye’de polis müdahaleleri ve baskılar altında kutlanmaya çalışılan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün dünyadaki en önemli duraklarından biri Küba. 1 Mayıs, her yıl milyonlarca kişinin katılımıyla Havana Devrim Meydanı’nda olaysız bir şekilde bayram havasında geçiyor.

Küba’da Fidel Castro’suz İlk 1 Mayıs

Küba’da bu yıl ki 1 Mayıs kutlamalarında ilk kez devrimci lider Fidel Castro olmayacak. Geçtiğimiz aylarda vefat ederek Küba halkını yasan boğan Fidel’in ardından Havana’daki 1 Mayıs kutlamalarının nasıl olacağı merak konusu.

1 Mayıs Kutlamalarına Yüksek Katılım Bekleniyor

Küba’ya düzenlediği 1 Mayıs turları ile misafirlerinden tam not alan World Travel Service (WTS), bu yıl da Küba 1 Mayıs turunu programına ekledi. WTS yetkililerinden edindiğimiz bilgiye göre, Küba’daki kutlamalara 50’nin üzerinde ülkeden binlerce turistin katılması bekleniyor. Küba 1 Mayıs Turları ‘na Türkiye’den de büyük bir ilginin olduğunu belirten yetkililer, Havana’ya gitmek isteyen Türk vatandaşlarının erken rezervasyon yaptırmaları gerektiğine dikkat çekiyor.