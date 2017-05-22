Küba’da Sağlık Devrimi Sürüyor! Bu Kez Alzheimer

22 Mayıs, 2017 | 11:11

Küba’da sağlık devrimi sürüyor. Küçük ada ülkesi, kanserden sonra Alzheimer tedavisinde bir adım daha attı.

Tüm dünyada olduğu gibi Küba’da da önemli sağlık sorunları arasında yer alan Alzheimer hastalığının henüz tedavisi yok.

Alzheimer, şu aşamada tedavisi mümkün olmayan bir hastalık olsa da Küba Alzheimer hastalarının yaşam kalitesini geliştirmek adına umut verici bir adım attı. Tamamen Küba’ya ait olan NeuroEpo isimli bir ilacın klinik deneylerine başlandı.

İlacın Alzheimer hastalığından kurtulmak için değil sadece ilerleyişini yavaşlatmak için kullanılması bekleniyor. Sadece başlangıç aşamasındaki hastalara uygulanacak ilaç tedavisi ile hastaların ve ailelerinin yaşam kalitesinin arttırılması hedefleniyor.