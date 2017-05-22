Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Küba’da Sağlık Devrimi Sürüyor! Bu Kez Alzheimer

22 Mayıs, 2017 | 11:11
Küba Alzheimer Hastalığına Çözüm Arıyor

Küba’da Sağlık Devrimi Sürüyor! Bu Kez Alzheimer

Küba’da sağlık devrimi sürüyor. Küçük ada ülkesi, kanserden sonra Alzheimer tedavisinde bir adım daha attı.

Tüm dünyada olduğu gibi Küba’da da önemli sağlık sorunları arasında yer alan Alzheimer hastalığının henüz tedavisi yok.

Alzheimer, şu aşamada tedavisi mümkün olmayan bir hastalık olsa da Küba Alzheimer hastalarının yaşam kalitesini geliştirmek adına umut verici bir adım attı. Tamamen Küba’ya ait olan NeuroEpo isimli bir ilacın klinik deneylerine başlandı.

İlacın Alzheimer hastalığından kurtulmak için değil sadece ilerleyişini yavaşlatmak için kullanılması bekleniyor. Sadece başlangıç aşamasındaki hastalara uygulanacak ilaç tedavisi ile hastaların ve ailelerinin yaşam kalitesinin arttırılması hedefleniyor.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
alzheimer, Küba, sağlık,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Küba’da Sağlık Devrimi Sürüyor! Bu Kez Alzheimer

Küba’da Sağlık Devrimi Sürüyor! Bu Kez Alzheimer

Küba'da sağlık devrimi sürüyor. Küçük ada ülkesi, kanserden sonra Alzheimer tedavisinde bir adım daha attı.
Basketbolda Gurur Gecesi! Avrupa’nın En Büyüğü Fenerbahçe

Basketbolda Gurur Gecesi! Avrupa’nın En Büyüğü Fenerbahçe

Euroleague finalinde Yunan temsilcisi Olympiakos’u mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa basketbolunda zirvenin sahibi oldu.
Şevval Sam’ın Oğlu Oxford’a Seçildi

Şevval Sam’ın Oğlu Oxford’a Seçildi

Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir, Oxford drama bölümüne seçildi.
Chris Cornell Hayatını Kaybetti

Chris Cornell Hayatını Kaybetti

Dünyaca ünlü ABD'li rock yıldızı Chris Cornell hayatını kaybetti. Ünlü müzisyenin ölümü şok etkisi yarattı.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.