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Küba’nın Bendeki Yeri Ayrı

10 Nisan, 2017 | 13:59

Küba’nın Bendeki Yeri Ayrı

Hızlı ve Öfkeli serisinin yıldızı Vin Diesel, film çekimlerinin de gerçekleştiği Küba’nın kendisi için ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Hızlı ve Öfkeli serisinin 8. filmi (The Fate of the Furious 8) 13 Nisan’da vizyona girecek. Çekimlerinin bir bölümü Küba‘da gerçekleştirilen filmin başrol oyuncusu Vin Diesel, gazeteci Barbaros Tapan ile Los Angeles’ta bir araya geldi.

Barbaros Tapan’ın “Çekimler Küba’da gerçekleşmiş. Neden Küba?” sorusunu cevaplayan Vin Diesel, Küba’nın kendisi için ayrı bir önem taşıdığını söyledi.

Röportajı Hürriyet gazetesinde yayınlanan oyuncu, Küba’da yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

Küba’nın bendeki yeri ayrı, Dom rolüne hazırlanmak için 2000 yılında daha ilk filmi çekmeden Küba’ya gittim. Bana nelerin ilham olabileceğini gözlemledim. Hala aklıma geldikçe gülerim, gümrük memurlarına “Ben ünlü bir oyuncuyum, bir gün sizin ülkenizde çok büyük bir film çekeceğim” demiştim. Hepsi garip garip yüzüme baktı. Beni tanımıyorlardı bile ama tam 16 yıl sonra, geçen yıl “Furious 8”in çekimlerine orada başladık. Hayalimi gerçekleştirdiğim için hem mutlu hem de gururluyum. Küba’da filmi çekmemin başka bir sebebi de var tabii.

Paul Walker hayattayken filmin yapımcılarından da olduğum için “Yarışlara farklı tarzlar da katmalıyız” derdi. Küba, Dom ve Letty’nin balayı için gittikleri yer olsa da asıl amaç nostaljik arabalarla yarış için mükemmel bir lokasyon olmasıydı.

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Hızlı ve Öfkeli, Küba, vin diesel,

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