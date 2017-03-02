Küba’ya Marquez Heykeli

02 Mart, 2017 | 11:36

Küba, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez’in heykelini dikti.

Heykeltraş Jose Villa Soberon’un sadece Kolombiya’daki Karayipler Müzesi’nde sergilenmesini düşündüğü Gabriel Garcia Marquez eseri, Küba’nın başkenti Havana’ya da dikildi.

Heykelin Havana’da sergilenmesini Kolombiya’nın Küba Büyükelçisi Gustavo Bell rica etti. Böylece 2014 yılında hayatını kaybeden Gabriel Garcia Marquez, bir kez daha onurlandırılmış oldu.

Eserleri Havana’da Sergileniyor

Kübalı sanatçı Jose Villa Soberon, daha önce John Lennon ve Ernest Hemingway gibi isimlerin heykellerini de yapmış. Sanatçının elinden çıkan John Lennon heykeli Havana’da bir parkta, Ernest Hemingway heykeli ise Küba’daki bir restoranda sergileniyor.