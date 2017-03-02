Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Küba’ya Marquez Heykeli

02 Mart, 2017 | 11:36

Gabriel Garcia Marquez Küba

Küba, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez’in heykelini dikti.

Heykeltraş Jose Villa Soberon’un sadece Kolombiya’daki Karayipler Müzesi’nde sergilenmesini düşündüğü Gabriel Garcia Marquez eseri, Küba’nın başkenti Havana’ya da dikildi.

Heykelin Havana’da sergilenmesini Kolombiya’nın Küba Büyükelçisi Gustavo Bell rica etti. Böylece 2014 yılında hayatını kaybeden Gabriel Garcia Marquez, bir kez daha onurlandırılmış oldu.

Eserleri Havana’da Sergileniyor

Kübalı sanatçı Jose Villa Soberon, daha önce John Lennon ve Ernest Hemingway gibi isimlerin heykellerini de yapmış. Sanatçının elinden çıkan John Lennon heykeli Havana’da bir parkta, Ernest Hemingway heykeli ise Küba’daki bir restoranda sergileniyor.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Ernest Hemingway, Gabriel Garcia Marquez, Havana, Küba,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Küba’ya Marquez Heykeli

Küba’ya Marquez Heykeli

Küba, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez'in heykelini dikti.
Uzakdoğu ‘da Vizesiz Seyahat Edebileceğiniz 5 Muhteşem Rota

Uzakdoğu ‘da Vizesiz Seyahat Edebileceğiniz 5 Muhteşem Rota

Uzaklara seyahat edip yeni maceralar arıyorsanız Uzakdoğu 'da Vizesiz Seyahat Edebileceğiniz 5 Muhteşem Rota sizleri bekliyor.
Huzuru Bali Adasında Buldu

Huzuru Bali Adasında Buldu

Geçtiğimiz aylarda Endonezya'nın cennet adası Bali'ye yerleşen fotoğrafçı Bennu Gerede, yeni villasından kareler paylaştı.
Rusya Lideri Vladimir Putin Evlendi Mi?

Rusya Lideri Vladimir Putin Evlendi Mi?

Alina Kabaeva parmağında yüzükle görüntülendi, Rusya Lideri Vladimir Putin Evlendi Mi sorusu sorulmaya başlandı.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.