Lauryn Goodman Maldivler Tarzı Bikinisiyle Görüntülendi

13 Haziran, 2017 | 12:19

Bir süredir Maldivler tatilindeki Lauryn Goodman, turkuaz bikinisiyle adanın denizi gibiydi.

Hint okyanusunun tropik cenneti Maldivler, muhteşem berraklıktaki turkuaz deniziyle meşhur. Maldivler müdavimlerinden olan oyuncu ve blogger Lauryn Goodman, bu kez Maldivler tarzı bikinisiyle göz kamaştırdı.

Bulduğu her fırsatta Maldivler ‘in yolunu tutan 26 yaşındaki Lauryn Goodman, adayla özdeşleşen turkuaz rengi oldukça başarılı bir şekilde taşıyor. Önceki gün kaldığı lüks otelin havuzu başında kokteylini yudumlarken görülen Lauryn Goodman, iki parça turkuaz bikinisiyle fit vücudunu gözler önüne serdi.

Kız kardeşleri Chloe ve Amelia ile Maldivler tatilinin keyfini süren İngiliz yıldızın, kaldığı lüks otelin geceliğine 2.700 sterlin ödediği öğrenildi.