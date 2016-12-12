Lindsay Lohan: Kalbim İstanbul’da

12 Aralık, 2016 | 09:18

ABD’li şarkıcı Lindsay Lohan, İstanbul’da gerçekleşen ve 38 kişinin hayatını kaybettiği hain saldırıları kınadı.

Lindsay Lohan, tepkisini Twitter ve Instagram hesaplarından Türk Bayrağı fotoğrafı paylaşarak dile getirdi.

Türkçe olarak “Terörü lanetliyoruz” ifadesini kullanan Lindsay Lohan, “Gerçeğin bu olduğunu bilmenizi istiyorum. Kalbim bu akşam, İstanbul’da” mesajını paylaştı.