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Lindsay Lohan Paylaşımlarıyla Kafa Karıştırıyor

12 Nisan, 2017 | 11:00

Lindsay Lohan Paylaşımlarıyla Kafa Karıştırıyor

Tatil için gittiği Tayland’da burkalı görüntülenen Lindsay Lohan, bu kez omuzlarını açıkta bırakan bir selfie ile karşımızda.

Suriyeli sığınmacılara olan ilgisi, Türkiye ziyaretleri ve Müslümanlığa sıcak baktığı şeklindeki açıklamalarıyla dikkat çeken Lindsay Lohan, instagram paylaşımlarıyla kafa karıştırmaya devam ediyor.

Lindsay Lohan Tayland Tatili

Daha önce türban takan, hatta son çıktığı Tayland tatilinde burkalı pozlar veren Lindsay Lohan, instagram sayfasına yüklediği son karede omuzlarını açıkta bırakan selfie’si ile dikkat çekti.

Lindsay Lohan Paylaşımlarıyla Kafa Karıştırıyor

Bir yat gezisinde olduğu anlaşılan 30 yaşındaki Lindsay Lohan, instagram sayfasına yüklediği bu fotoğrafa “Denizde kayboldu” notunu düştü.

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Lindsay Lohan, Tayland,

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