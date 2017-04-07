Lindsay Lohan Tayland Tatilinde Şaşırttı

07 Nisan, 2017 | 13:49

Bir dönem özel hayatında yaşadığı problemlerle gündemden düşmeyen Lindsay Lohan, Tayland tatili sırasında herkesi şaşırttı.

Son dönemde Türkiye’ye yaptığı ziyaretler ve Suriyeli sığınmacılara verdiği destekle dikkatleri üzerine çeken Lindsay Lohan, şu sıralar uzakdoğunun incisi Tayland’da tatil yapıyor.

30 yaşındaki Lindsay Lohan, Tayland tatili sırasında giydiği burkini ile magazin gündeminin ilk sırasına yerleşti. Denizde sörf yaparken görüntülenen Hollywood yıldızı, alışkın olduğumuzun aksine mayo yerine burkini giymesi herkesi şaşırttı.

Suriyeli sığınmacılar yararına yeni bir koleksiyon hazırlığında olan Lindsay Lohan’ın denize girerken giydiği burkinin bu koleksiyona ait olduğu konuşuluyor.