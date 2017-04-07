Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Lindsay Lohan Tayland Tatilinde Şaşırttı

07 Nisan, 2017 | 13:49

Lindsay Lohan Tayland Tatili

Bir dönem özel hayatında yaşadığı problemlerle gündemden düşmeyen Lindsay Lohan, Tayland tatili sırasında herkesi şaşırttı.

Son dönemde Türkiye’ye yaptığı ziyaretler ve Suriyeli sığınmacılara verdiği destekle dikkatleri üzerine çeken Lindsay Lohan, şu sıralar uzakdoğunun incisi Tayland’da tatil yapıyor.

Lindsay Lohan Tayland Tatili

30 yaşındaki Lindsay Lohan, Tayland tatili sırasında giydiği burkini ile magazin gündeminin ilk sırasına yerleşti. Denizde sörf yaparken görüntülenen Hollywood yıldızı, alışkın olduğumuzun aksine mayo yerine burkini giymesi herkesi şaşırttı.

Lindsay Lohan Tayland Tatili

Suriyeli sığınmacılar yararına yeni bir koleksiyon hazırlığında olan Lindsay Lohan’ın denize girerken giydiği burkinin bu koleksiyona ait olduğu konuşuluyor.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Lindsay Lohan, Tayland,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Cem Karaca Heykeli Moda’da

Cem Karaca Heykeli Moda’da

Usta sanatçı Cem Karaca'nın heykeli, Moda'da bulunan Cem Karaca sokağına yerleştirildi.
Halit Akçatepe Son Yolculuğuna Uğurlandı

Halit Akçatepe Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güdük Necmi tiplemesiyle herkesin gönlünde taht kuran usta oyuncu Halit Akçatepe, son yolculuğuna uğurlandı.
Fazıl Say Avrupa Turnesinde

Fazıl Say Avrupa Turnesinde

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Avrupa turnesine Nisan ayında da devam ediyor.
Yılın En Çok Kazanan Futbolcuları Belli Oldu

Yılın En Çok Kazanan Futbolcuları Belli Oldu

Yılın En Çok Kazanan Futbolcuları Belli Oldu. Ronaldo, Messi'ye fark attı.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.