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Lindsay Lohan Türkiye İçin Dua İstedi

02 Ocak, 2017 | 11:40

Türkiye ziyareti sonrası ülkemize karşı sempati kazanan Lindsay Lohan, İstanbul Reina'daki hain saldırı sonrası Türkiye için dua istedi.

Türkiye ziyareti sonrası ülkemize karşı sempati kazanan Lindsay Lohan, İstanbul Reina’daki hain saldırı sonrası Türkiye için dua istedi.

Reina’da yılbaşı gecesi gerçekleşen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği hain terör saldırısına dünyadan tepkiler devam ediyor. Dünyaca ünlü birçok yıldızın sosyal medya üzerinden lanetlediği saldırıya sessiz kalamayan isimlerden olan Lindsay Lohan, Türkiye için dua istedi.

Lindsay Lohan Türkiye İçin Dua İstedi

Lindsay Lohan instagram sayfasına yüklediği fotoğrafın altına “hemen şimdi Türkiye için dua edebilir miyiz? Ve bu sabah yine hepimiz, müttefik ülkelerde sıkıntı çeken mülteciler için ayağa kalkabilir miyiz?” notunu düştü.

Sığınmacıları ziyaret etmişti

30 yaşındaki Lohan, Ekim ayında Türkiye’ye gelerek Gaziantep Nizip’te, Suriyeli sığınmacıların kaldığı konteynerleri ziyaret etmişti.

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Lindsay Lohan,

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