Lindsay Lohan’ın Mykonos Şıklığı
06 Eylül, 2017 | 15:01
ABD’li oyuncu Lindsay Lohan, Yunan adası Mykonos’ta görüntülendi.
31 yalındaki Lohan Mykonos’ta tekne gezisi yaparken objektiflere takıldı.
Mykonos’ta oldukça keyifli olduğu gözlenen Lindsay Lohan, siyah mayosu ve beyaz plaj elbisesiyle şıklığını konuşturdu.
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