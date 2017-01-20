Loalwa Braz Hayatını Kaybetti

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say Avrupa Turnesi kapsamında Salzburg'da iki ayrı konser verecek.

Rio de Janerio’nun Jacarepagua bölgesinde 1953’te doğan Loalwa Braz, Fransa’da yaşamaya başladıktan sonra 1985 yılında yeniden Brezilya’ya döndü. Fransız Sanat Akademisi üyesi olan sanatçı, Lambada şarkısıyla 30 milyona yakın albüm satan Kaoma’nın solistliğini yapmıştı.

63 yaşındaki şarkıcının aracını evinin yakınlarında bulan Brezilya polisi, araç içerisinde tüp gaza rastlandığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Lambada şarkısı ile üne kavuşan Latin dans müziği grubu Kaoma’nın solisti Loalwa Braz, Rio de Janeiro’da yanmış aracının içinde ölü bulundu.

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