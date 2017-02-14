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Los Angeles’ta Bekarlığa Veda Pozu

14 Şubat, 2017 | 10:47

Los Angeles’ta Bekarlığa Veda Pozu

İki yıldır birlikte olan Almeda Abazi ile oyuncu Tolgahan Sayışman nikah masasına oturdu / Los Angeles’ta Bekarlığa Veda Pozu

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ile Arnavut güzel Almeda Abazi, iki yıl süren birlikteliklerini Los Angeles’ta taçlandırdı. İkili, düğün için aşklarının başladığı yer olan Los Angeles’ı tercih etti. Nikah için geçtiğimiz hafta Amerika’ya uçan ve hazırlıklarına burada devam eden çift, 13 Şubat’ta dünya evine girdi.

Los Angeles’ta Bekarlığa Veda Pozu

Los Angeles’ta Bekarlığa Veda Pozu

Tolgahan Sayışman’dan bekarlığa veda pozu geldi. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafa “Bir insanı gerçekten sevmek, o kişinin gülümsemesini gün doğumuna benzetmektir. Yaradanın tüm güzelliklerini size hatırlatan insanı yakalamak ayrı bir lütuf. Allah herkese beraber el ele yaşlanacağı,zaman yapraklarını hayatından sevgiyle dökebileceği insanlarla birlikte olmayı nasip etsin.Bu paylaşımım da bekarlığa veda post’u olsun.” notunu düştü.

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Almeda Abazi, Los Angeles, Tolgahan Sayışman,

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