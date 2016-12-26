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Los Angeles’ta Türk Filmleri Rüzgarı

26 Aralık, 2016 | 10:18

Los Angeles’ta Türk Filmleri Rüzgarı

Amerikan ve birçok Dünya televizyonlarında Türk filmleri rüzgarı esecek.

Los Angeles’ta 80 ülkenin katıldığı AFM’ye (Amerikan Film Market) Türkiye adına katılan ünlü sinemacılar Hakan ve Nur Türkşen çifti Türkiye’ye döndü.

Amerika’da herkese Türkiye’yi anlattık diyen Türkşen çifti; ‘Türk sinemasına yoğun bir ilgi vardı. Bizde şimdiden 10’a yakın Türk filmi seçildi ABD’ye, Çin’e, Norveç’e ve Hindistan’a satılmak üzere görüşmeler sürüyor. Bunun daha devamı da gelecek” şeklinde konuştular.

Seçilen filmler arasında Türkiye’nin Oscar adayı Kalandar Soğuğu, Emre Altuğ’un oynadığı Mezarcı filmi, Hakan Türkşen’in oynadığı Meleklerin Mucizesi, Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak’ın oynadığı Rüzgarın Hatıraları, Birol Güven’in yönetmenliğini yaptığı Pamuk Prens, Mandıra Filozofu, Ömer Uğur’un yönetmenliğindeki Guruldayan Kalpler, Ragga Oktay’ı oynadığı MC Dandik ve Uygur Öztürk imzalı Beyaz Balina gibi filmler yer alıyor.

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Los Angeles, türk filmleri,

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