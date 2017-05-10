Louise Thompson Yunanistan Tatilinde

10 Mayıs, 2017 | 10:12

Son aylarda hiç durmadan seyahat eden TV ünlüsü Louise Thompson bu kez de Yunanistan tatilinde.

Maldivler, Dubai, Sri Lanka, Paris derken ünlü oyuncu Louise Thompson şimdilerde ise Yunanistan’da. Made In Chelsea isimli TV programıyla üne kavuşan Louise Thompson, son günlerde seyahat ve tatilleriyle oldukça gündemde.

27 yaşındaki güzel oyuncu, şu sıralar İyon denizindeki cenneti andıran Yunan Adası Kefalonya’da tatil yapıyor. Kefalonya tatilinden kareleri instagram sayfasına yükleyen Louise Thompson, adanın güzelliklerini keşfetmekten oldukça mutlu olduğunu ifade etti.

Kefalonya adasının muhteşem doğası ve göz alıcı manzaralarını fırsata çeviren Louise Thompson, yoga yaparak huzuru adeta Kefalonya’da buluyor.