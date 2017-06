Lucy Mecklenburgh Santorini Tatilinde

23 Haziran, 2017 | 14:20

Rol aldığı TV diziyle adını duyurmayı başaran Lucy Mecklenburgh, Yunanistan’ın Santorini adasında tatil yapıyor.

The Only Way Is Essex (TOWIE) isimli TV programıyla ünlenen Lucy Mecklenburgh, Yunan Adaları tatili yapan ünlüler kervanına katıldı.

Gün batımları, beyaz evleri ve dar sokaklarıyla meşhur dünyanın en romantik balayı adaları arasında gösterilen Santorini ‘de tatilde olan Lucy Mecklenburgh, lüks bir yatla Yunan Adaları Turu yapıyor.

25 yaşındaki İngiliz oyuncu, bir grup arkadaşıyla birlikte geldiği Santorini ‘de bol bol denize girip güneşlenmenin yanında renkli gece hayatıyla bilinen adanın keyfini sonuna kadar sürüyor.