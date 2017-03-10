Made In Chelsea Tropik Cennet Mauritius ‘da Çekiliyor

10 Mart, 2017 | 10:10

İngliz E4 kanalının izlenme rekorları kıran yapımı Made In Chelsea, tropik cennet Mauritius ‘da çekilmeye başladı.

Hint Okyanusu’nun güneybatısında yer alan muhteşem doğası ve beyaz kumlu plajlarıyla ünlü Mauritius, moda çekimlerinin ardından şimdide reality şov programlarına sahne oldu.

Mauritius Adasında Made In Chelsea Heyecanı

İngiltere’de büyük bir beğeni ile takip edilen Made In Chelsea isimli TV şovu, bugüne kadarki en heyecan verici bölümlerini Mauritius adasında çekiyor. Dizi ekibi, şu sıralar çekimler için Mauritius ‘da bulunuyor.

Ekip çalışanları, Mauritius adasında çekilecek olan bölümün kendilerine pahalıya patladığını ancak bugüne kadar ki en lüks ve çarpıcı bölüm olduğuna dikkat çektiler. Ayrıca ekip, tatil cenneti Mauritius ‘da olmanın da heyecan verici bir durum olduğu kanaatinde.