Madonna’dan Cesur Paylaşımlar

08 Mayıs, 2017 | 09:34

Amerikalı pop yıldızı Madonna, Instagram hesabından cesur paylaşımlarda bulundu.

Pop müziğin yaşayan efsanelerinden Madonna, sayfasına yüklediği çıplak fotoğraflarla gündeme oturdu.

İki fotoğraf paylaşan 58 yaşındaki şarkıcı, ilk fotoğrafında dudaklarından göğsünün hemen üstüne kadar olan kısmını gösterirken ikinci fotoğrafında ise daha cesur bir pozla karşımıza çıktı.

Ünlü şarkıcı ikinci fotoğrafta profilden çıplak bir şekilde görünüyor. 9.3 milyon takipçisi bulunan Madonna, bu paylaşımlarıyla hayranlarını biraz şaşırtsa da büyük beğeni toplamayı başardı.