Madonna’nın Oğlu Futbolcu Oldu
24 Mayıs, 2017 | 13:42
Madonna’nın evlat edindiği oğlu David Banda, futbolcu oldu.
Pop’un kraliçesi Madonna’nın 2006 yılında evlat edindiği oğlu David Banda, Benfica altyapısında futbol oynamaya başladı.
U12 takımıyla idmanlara çıkmaya başlayan David Banda’nın antrenörler tarafından çok sevildiği ve genç futbolcunun hızıyla ön plana çıktığı konuşuluyor.
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David Banda, Madonna,
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