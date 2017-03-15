Major Lazer’in Tarihi Küba Konseri Belgesel Oldu

15 Mart, 2017 | 10:04

Geçtiğimiz yıl mart ayında Küba ‘da tarihi bir konsere imza atan Major Lazer’in sahne arkasında yaşadıkları belgesel oldu.

DJ Diplo tarafından kurulan elektronik müzik topluluğu Major Lazer, 6 Mart 2016’da Küba’nın başkenti Havana’da yaklaşık yarım milyon kişinin katıldığı ücretsiz bir konser düzenlemişti.

Havana’daki bu tarihi konserin görüntüleri, Give Me Future (Geleceği Bana Ver) isimli belgesel olarak karşımıza çıktı. Konser öncesi yaşananlar, sahne arkası ve konser görüntülerinin yer aldığı belgesel, ilk olarak 27 Ocak’ta Utah Sundance Film Festivali’nde prömiyer yapmıştı.

Belgesel niteliği taşıyan kısa film, son olarak dünyanın en önemli sinema etkinliklerinden birinde Miami Film Festivali’nde gösterildi.

Bakalım, izleyenlerden tam not alan Give Me Future, son zamanlarda iyice yakınlaşan ancak Trump’ın başkan seçilmesiyle mesafeli devam eden Küba ABD arasındaki diplomatik ilişkilere nasıl yansıyacak.