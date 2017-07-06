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Maldivler Dönüşü Uçakta Büyük Sürpriz

06 Temmuz, 2017 | 17:25

Maldivler Dönüşü Uçakta Büyük Sürpriz

Fahriye Evcen Burak Özçivit çifti, Maldivler dönüşü THY uçağında büyük bir sürprizle karşılaştılar.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit düğün törenleri sonrası balayı için Maldivler ‘in yolunu tutmuştu. Çift, önceki gün Maldivler ‘deki muhteşem balayı tatillerinden döndü.

Çifte, Maldivler Balayı Turları dönüşü Türk Hava Yolları (THY) pasta sürprizi yaptı. İkiliye üzerinde fotoğraflarının bulunduğu pasta ikram edildi. “Ömür boyu mutluluklar diliyoruz!” yazılı pasta, balayından döne çifti oldukça duygulandırdı.

Maldivler Dönüşü Uçakta Büyük Sürpriz

Fahriye Evcen, pastanın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak “Balayı sonrası dönüş uçağımızda bu tatlı sürprizle karşılaştık. Paylaşmadan edemedim. Türk Hava Yolları’na incelikleri ve güzel dilekleri için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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Balayı, Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Maldivler,

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