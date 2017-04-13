Maldivler’de Aşk Başkadır

13 Nisan, 2017 | 12:26

Cem Uzan’dan ayrıldıktan sonra gönlünü Eren Morova’ya kaptıran Alara Koçibey, Maldivler’de tatil yapıyor.

Ünlü işadamı Cem Uzan ile olan evliliğini bitirdikten sonra kendisinden 10 yaş küçük Eren Morova’yla yeni bir aşka yelken açan Alara Koçibey, aşkını Maldivler tatiliyle taçlandırıyor.

Beyaz kumsalları, turkuaz denizi ver muhteşem doğasıyla ünlü Maldivler’de tatil yapan Alara Koçibey-Eren Morova çifti, deyim yerindeyse cennete aşk tazeliyorlar.

Şubat ayında ayak bileğini kıran ve alçıya mahkum kalan Alara Koçibey, alçıdan kurtulur kurtulmaz soluğu Maldiv adalarında aldı. Instagram sayfasından Maldivler tatilinin her anını paylaşan Alara Koçibey ‘in mutluluğu görülmeye değer.

Adeta İkinci Balayı

Lüks ve şık villa otelleriyle bilinen Maldivler, özellikle balayı çiftleri tarafından en çok ziyaret edilen bölgelerden. Yılın her dönemi dünyanın dört bir yanından binlerce balayı çiftini ağırlayan Maldivler, hatırı sayılacak kadar ünlü misafirleri de ağırlıyor. Bu nedenle basına yansıyan haberlerde ünlü çiftin Maldivler’de ikinci balayını yaşadıkları yorumları yapıldı.