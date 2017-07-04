04 Temmuz, 2017 | 11:29

Yapımcı Nur Türkşen ile oyuncu Hakan Türkşen, tropik adaların incisi Maldivler’de nikah tazelediler.

THY’nin direkt uçuşlara başlamasıyla Türkiye’den daha çok misafir ağırlamaya başlayan Maldiv Adaları, magazin dünyasının ünlü simalarının da en sevdiği bölgeler arasında.

Burak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin Maldivler balayı turları henüz tazeliğini korurken yapımcı Nur Türkşen ile oyuncu eşi Hakan Türkşen nikah tazelemek için Maldiv adalarının yolunu tuttular.

23 yıllık evliliklerinin ardından nikah tazelemek isteyen çift, bunun için en ideal yeri seçti. Maldivler geleneklerine göre yeniden evlenen çiftin nikah törenine 40 kişilik bir grup katıldı.

Maldivler ‘in beyaz kumlu sahillerinde turkuaz deniz ve bakir doğayla iç içe gerçekleşen tören görülmeye değerdi.