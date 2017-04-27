Maldivler’den Dubai’ye! Hadise Tatilde

27 Nisan, 2017 | 15:08

Ünlü şarkıcı Hadise, Maldivler’den sonra Dubai’ye geçerek tatiline burada devam etti.

Geçen hafta kardeşiyle birlikte Hint okyanusunun turkuaz denizi ve muhteşem doğasıyla ünlü tatil cenneti Maldivler’e giden Hadise, yurda dönmeden bu kez Dubai’ye uçtu.

Ünlülerin gözde tatil mekanı Dubai’ye giden Hadise, buradaki ilk tercihi meşhur plajlar yerine eski Devlet Başkanı Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahayan’ın anısına yapılan camiden yana kullandı. Hadise, sosyal medya hesabından 40 bin kişinin aynı anda ibadet edebildiği camiinin fotoğraflarını paylaştı.