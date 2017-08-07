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Malibu Sahillerinde Seksi Pozlar

07 Ağustos, 2017 | 11:29

Malibu Sahilleri

Victoria’s Secret meleklerinden Alessandra Ambrosio, Malibu Sahilleri’ nde.

Malibu’da çekimler için poz veren Alessandra Ambrosio, görenleri kendine hayran bıraktı.

Malibu

Brezilyalı Victoria Secret modeli Alessandra Ambrosio, yine çarpıcı vücudunu gözler önüne serdi.

Çekimler için tasarım tek parça pembe bir mayo giyen 36 yaşındaki model, Malibu’daki plajda seksi pozlar verdi.

Ünlü model güneş gözlüğü ile hasır şapka takarak fotoğraf çekimlerini tamamladı. Alessandra, kısa süre önce, haftalık çıkan The Edit dergisindeki Net-A-Porter’ın spor lüks gazetesinde 50 yaşına kadar model olarak devam etmeyi istediğini açıklamıştı.

Alessandra Ambrosio, doğal olarak mükemmel bir vücuda sahip ancak yine de formunu korumak için çok çalışıyor.

Ambrosio, “Her zaman istediğimi yedim. Çok fazla yemem ancak her şeyden az az yerim. Çoğu insan yemediği için zamanını yiyecekleri düşünerek geçirir, kendilerini mutsuz eder” diyor.

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Alessandra Ambrosio, Malibu Sahilleri, Seksi Pozlar, Victoria’s Secret,

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