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Maria Sharapova Hawaii Tatilinde

04 Ocak, 2017 | 10:46

Yaşadığı doping skandalı sonrası kortlardan uzun süre uzak kalan Maria Sharapova, Hawaii tatilinde görüntülendi.

Maria Sharapova Hawaii Tatilinde

2016 yılında dopingli madde kullandığını itiraf ederek kortlardan uzak kalan Rus raket Maria Sharapova, ABD’de yaşamaya başlamıştı.

Yaşadığı doping skandalı sonrası kortlardan uzun süre uzak kalan Maria Sharapova, Hawaii tatilinde görüntülendi.

29 yaşındaki Rus tenisçi yeni yılın ilk günlerini ise Hawaii’de tatil yaparak geçiriyor. Önceki gün Hawaii tatilinde objektiflere takılan Maria Sharapova, kortlarda olmasa da formundan hiçbir şey kaybetmemiş görüntüsüyle bir kez daha şaşırttı.

Yaşadığı doping skandalı sonrası kortlardan uzun süre uzak kalan Maria Sharapova, Hawaii tatilinde görüntülendi.

Bir grup arkdaşıyla sahile inen Maria Sharapova, gün boyu denizin ve sıcak havanın tadını çıkardı. Rus tenisçinin bol bol fotoğraf çekip selfie yapması da dikkatlerden kaçmadı.

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ABD, Hawaii, Maria Sharapova,

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