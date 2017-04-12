Maria Wilkes Miss Universe Olma Yolunda

12 Nisan, 2017 | 09:02

Maria Wilkes, Miss Universe yarışmasında İngiltere adına yarışacak.

İngitere’nin en ünlü eğitmenlerinden olan Maria Wilkes, bu yılki Miss Universe güzellik yarışmasında ülkesini temsil edecek.

Maria Wilkes, Temmuz ayında yapılan seçmelerde 40 güzeli geride bırakarak birinci oldu ve İngiltere’yi temsil etme hakkını kazandı.

Sosyal sorumluluk projelerinde de sıkça karşımıza çıkan Maria Wilkes, hasta çocuklar ve Hindistan’daki kadınlar için kurulmuş sivil toplum kuruluşlarına desteğiyle biliniyor. 26 yaşındaki Maria Wilkes, Fransızca, Almanca ve İspanyolca dersleri veriyor.