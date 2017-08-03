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Mariah Carey’nin Kilolarıyla Başı Dertte

03 Ağustos, 2017 | 12:00

Mariah Carey'nin Kilolarıyla Başı Dertte

Ünlü şarkıcı Mariah Carey, aldığı kilolarla konuşulmaya devam ediyor.

Hollywood’da bir spor etkinliğinin konuğu olarak sahneye çıkan ünlü şarkıcı iddialı bir kıyafet seçti.

Yine parıltılı ve gösterişli bir kıyafet seçen Carey’nin son dönemde aldığı fazla kilolar da sahne gösterisi sırasında başına dert oldu.

İki çocuk annesi Mariah Carey, California’da düzenlenen Hollywood Kupası finaline konuk oldu. Etkinlik kapsamında bir konser veren Carey sevilen şarkılarını seslendirdi. Bir ara şov gereği dansçıları tarafından omuzlara alınan Mariah Carey işte o sırada zor anlar yaşadı. Marian Carey’i taşımakla görevli olan dansçıların zorlandıkları yüz ifadelerinden belli oldu.

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