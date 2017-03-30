Martha Hunt Miami Tatilinde

30 Mart, 2017 | 11:26

Defileden defileye koşan ünlü model Martha Hunt, işlere mola verdi Miami tatiline çıktı.

Birçok ünlü isim gibi model Martha Hunt da Miami tatilinde. ABD’nin en lüks tatil kentlerinden olan, sunduğu imkanlarla insanları kendisine çekmeyi başaran Miami, bugünlerde dünyaca ünlü bir güzeli ağırlıyor. Model Martha Hunt, yoğun iş temposundan çıkıp soluğu deniz kenarında aldı.

Geride bıraktığımız yılı defileden defileye koşarak geçiren Martha Hunt, bir mola verip Miami sahillerinde indi.Erkek arkadaşı Jason MCDonald ile Miami ‘de tatilde olan seksi model, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Sevgilisiyle sahilde oyun oynayan Martha, zeytin yeşili bikini tercihiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.